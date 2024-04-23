الإعلام العبري: تفعيل القبة الحديدية في أجواء الجليل الأعلى دون دوي صفارات الإنذار

اشار الإعلام العبري الى تفعيل القبة الحديدية في أجواء الجليل الأعلى دون دوي صفارات الإنذار. وفي السياق، افادت قناة "الميادين" بإطلاق نحو 30 صاروخاً خلال الدقائق الأخيرة في اتجاه اصبع الجليل.

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