ارتفاع ملموس بالحرارة وتبلغ ذروتها الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة الـ 35 درجة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بكتل هوائية حارة وجافة مترافقة برياح خماسينية مغبرة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة ال ٣٥ درجة على الساحل وفي الداخل، تنحسر تدريجياً بدءاً من يوم الجمعة ليتحول الطقس الى متقلب.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في اليومين المقبلين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة رطوبة مع رياح ناشطة تحمل معها طبقات من الغبار.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة نهاراً، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال ٥٠كلم/ساعة مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً . ابتداءاً من المساء ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة يتحول الطقس الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة .