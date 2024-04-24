اجتماع بين ميقاتي ولجنة الشؤون الخارجية النيابية في السراي لمتابعة ملف النازحين السوريين

بدأت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، لمتابعة ملف النازحين السوريين والإطلاع على خطة الحكومة التي ستتقدم بها في مؤتمر بروكسيل، وفق ما أفادت قناة "الجديد".

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