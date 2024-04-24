مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

قُتلت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت عينون شمال الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وتشهد الضفة الغربية توترًا متصاعدًا مع استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال ضد الفلسطينيين ما يؤدي إلى سقوط عدد من القتلى، في حين تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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