غالانت: الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جبهة الشمال على الصعيد العملياتي

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات، إلى أنّ "الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جبهة الشمال على الصعيد العملياتي".

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، فيما ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي والمستوطنات على طول الحدود الجنوبية.

ويؤكّد "حزب الله" أنّ عملياته مستمرّة طالما استمرّت الحرب على قطاع غزة.