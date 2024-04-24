TLD تستثمر 2 مليار جنيه في مشروعها بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال عمر الطيبي الرئيس التنفيذي لشركة ذا لاند ديفيلوبرز TLD، إن الشركة قامت بعمل دراسات سوقية لمنطقة البحر الأحمر والتي كشفت خلال مراحلها الأولى عن حاجة المنطقة إلى 3 أضعاف الوحدات والغرف الفندقية الموجودة بها، مشيرًا إلى مصر تعاني من نقص في الوحدات يتراوح بين 160 و170 ألف وحدة.

وأضاف الطيبي خلال مؤتمر صحفي، أن مصر لديها مميزات تنافسية في منطقة البحر الأحمر تستطيع من خلالها منافسة العديد من الدول وجذب السياح الأجانب، لافتًا إلى أن خطة الشركة تتماشى مع مستهدفات وزارة السياحة حتى 2030 لمضاعفة السائحين إلى 30 مليونًا.

وأكد أن الشركة أطلقت لاجونا-Laguna، وهي أحدث توسعاتها بمشروع il Bayou في سهل حشيش بالبحر الأحمر، والذي تبلغ استثماراته 2 مليار جنيه، وتضيف التوسعات الجديدة 80 ألف متر مربع إضافية إلى المساحة الحالية للمشروع، ليصل إجمالي المشروع إلى 125 ألف متر مربع، بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة TLD، نضع الاستدامة على رأس أولوياتنا في جميع مشاريعنا إيمانًا بمسؤوليتنا تجاه البيئة وحماية مواردها للأجيال القادمة، ونسعى جاهدين لإنشاء مشاريع متكاملة تُساهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال تصدير العقارات والتنمية السياحية.

وتضم لاجونا وحدات سكنية كاملة التشطيب، تشمل وحدات متنوعة بين تاون هاوس وتوين هاوس مكونة من 2 إلى 4 غرف نوم بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 177 متر مربع وتصل إلى 212 متر مربع، مع حمام سباحة خاص لكل منها، وشاليهات تتراوح ما بين 105 متر مربع وتصل إلى 130 متر مربع.

وأوضح الطيبي، أن نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوة إيجابية ودافع للمستثمرين المناطق السياحية والراغبين في تنفيذ مشروعات جديدة.

ونوه الطيبي، بأن صفقة رأس الحكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعديل سعر الصرف خلال الفترة الماضية كانت خطوات جيدة، مشيرًا إلى أن أسعار مواد البناء انخفضت بنسبة 20% ولكن مازال السوق في مرحلة ترقب.