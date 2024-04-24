تدابير سير تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب غدا

أعلنت المديريَّة العامَّة لقوى الأمن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة، أن "السَّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 25-4-2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسةٌ تشريعيّة عامّة لدراسة وإقرار القوانين المُدرَجة على جدول الأعمال. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء".

وطلبت المديلرية، من المواطنين "أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام".