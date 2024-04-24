"اتزنق بين طابقين".. تفاصيل مصرع موظف داخل أسانسير بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الاستماع أقوال شهود العيان بواقعة مصرع موظف بعدما تعطل به أسانسير في منطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل أسانسير بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة موظف بإحدى المدارس، وتبين وفاته بعد إصابته في الرقبة والرأس والجسد نتيجة انحشاره داخل مصعد بين طابقين بعد تعطله أثناء محاولته الخروج منه.

بينت التحريات أن المتوفى كان يحاول الخروج من الأسانسير عندما توقف عن العمل.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.