الرئيس الإيراني: كل الجرائم التي تُرتكب في غزة عار على البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن التهديدات والعقوبات لن توقف الشعب الإيراني عن التقدم إلى الأمام، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لجرائم فظيعة.

وأكد رئيسي أن كل الجرائم التي ترتكب في غزة عار على البشرية، موضحا أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في القطاع تتم بدعم أمريكي وغربي.

وشدد رئيسي على ضرورة محاكمة قاتلي الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبا بإيقاف الغارات الإسرائيلية على القطاع وإدخال المساعدات للسكان والعمل على التوصل لحل للقضية الفلسطينية.

وأوضح رئيسي أنه إذا لم تتم محاكمة قاتل الفلسطينيين بغزة فسيتكرر ذلك في مناطق أخرى من العالم، مشددا على ضرورة معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في القطاع.