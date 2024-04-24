وزارة الصحة نشرت التقرير التراكمي للطوارئ الصحية جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ وذلك متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، حيث تم تسجيل ١٣٥٩ اصابة منها ٣٤٤ حالة وفاة.

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