وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي السابق : مصر خرقت التفاهمات مع إسـ ـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - شن عضو الكنيست ووزير الدفاع الإسـ ـرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، هجوما حادا على مصر، زاعما أنها خرقت التفاهمات مع إسـ ـرائيل.

وادعى ليبرمان أن مصر سمحت لعدد كبير من مسـ ـلحي حـ ـماس بمن فيهم الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، بالخروج من معبر رفح لتلقي العلاج الطبي في سيناء.

وواصل ليبرمان هجومه على مصر على صفحته الرسمية بموقع X (تويتر سابقا) وادعى أن مصر تسمح بنقل حاويات سجائر إلى قطاع غـ ـزة.

وأضاف ليبرمان أن مصر سمحت للمسـ ـلحين في غـ ـزة بالمرور عبر معبر رفح للعلاج فيه سيناء.

وكتب ليبرمان: "بالأمس، ربما بمناسبة عيد الفصح، نقلت مصر حاويات سجائر كاملة عبر معبر رفح إلى قطاع غـ ـزة، وإذا لم يكن ذلك كافيا، فقد سمحت مصر لعدد كبير من مسـ ـلحي النخبة بحركة حـ ـماس بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في 7 أكتوبر ليغادروا عبر معبر رفح برفقة مرافقين لهم لتلقي العلاج، في تناقض تام مع كل التفاهمات مع إسـ ـرائيل".