"النشرة": تلميذ مدرسة في صيدا تعرض لطعنة سكين من احد العمال السوريين في سوق الخضار

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "تلميذ مدرسة من آل ص. تعرض لطعنة سكين من احد العمال السوريين في سوق الخضار في صيدا حيث نقل الى المستشفى للمعالجة".

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