مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات أمنية وعسكرية .. تفاصيل بحث سيناريو اعتقال نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بحث سرا سيناريوهات صدور مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وأفادت تقارير وتقديرات سياسية وحقوقية، بأن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسائل حول إمكانية صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسئولين إسرائيليين كبار من ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين أمس.

ووسط الرسائل التحذيرية الدولية، عقد ديوان نتنياهو جلسة سرية الثلاثاء، تم خلالها استعراض سيناريوهات مثيرة للقلق ومخاوف جدية مرتبطة بصدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات أمنية وعسكرية وسياسية إسرائيلية، وذلك حسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

وشارك بالمشاورات السرية كل من وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة لمختصين ومحامين يتعاملون مع هذه القضية في وزارة الخارجية والأمن.

وهيمنت على النقاشات مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.