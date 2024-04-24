الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد للحرب في قطاع غزة وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين.

وندد سفير موريتانيا الحسين سيدي عبد الله الديه، رئيس الجلسة، في كلمته بفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وقال إن «ذلك كان أمراً مؤسفاً ومخيباً للآمال ولا ينسجم مع أسس مبادرات حل الدولتين».

واعتبر أن الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أثبتت أنه لا بديل عن الحل السياسي الدائم الذي يضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مندوب فلسطين السفير مهند العكلوك، إن مجلس الأمن مطالب باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات وإيقاف الحرب.. وأشار إلى التصويت الذي جرى في مجلس الأمن الأسبوع الماضي على قبول عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة منتقداً «فيتو» أميركا الذي أسقط القرار المقدم من الجزائر.

وثمن دور مجلس الجامعة العربية لاستقباله المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا البانيز والاستماع لإحاطتها بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.