مصدر بالتقدمي للأنباء: جميع الكتل باتت في أجواء تأجيل تقني للانتخابات البلدية

حسم الحزب التقدمي الاشتراكي توجهه السير بتأجيل تقني للانتخابات البلدية عبر اقتراح مغاير للمقترحات، سيتقدم به نواب الحزب إلى المجلس النيابي، ويقضي بتحديد موعد للتأجيل يكون محصورا بأشهر قليلة ومن دون استثناء أي منطقة لاسيما الجنوب.

واوضح مصدر قيادي في الحزب لـ «الأنباء» الكويتية، ان «جميع الكتل باتت في أجواء التأجيل، وان كان ثمة مواقف تعارض الأمر، علما اننا مع تجديد عمل السلطات وتفعيلها من خلال إدخال الدم الجديد إليها. كذلك فإن معظم الكتل والأحزاب لا تملك الجهوزية المطلوبة لاستحقاق الانتخابات».