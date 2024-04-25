اعتقال أكثر من 70 من المحتجين على حرب غزة في جامعتي كاليفورنيا وتكساس في أميركا

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الشرطة الأميركية اعتقلت نحو 50 من المحتجين على الحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كاليفورنيا".

وقالت شرطة لوس أنجلوس: "عناصرنا موجودة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا بناء على طلب من إدارة الجامعة".

وذكرت جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان، أنه تم إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة بسبب الاحتجاجات المستمرة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس، أن "السلطات ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا في حرم جامعة تكساس في أوستن".