أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المال، أنّ عطلًا طرأ على الأنظمة الإلكترونية في الوزارة أدى إلى توقف خدماتها الإلكترونية كافة، وتعمل الأجهزة الفنية المختصة على معالجة الأمر.

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لوزارة المال: عطل طرأ على الأنظمة الإلكترونية نعمل على معالجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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