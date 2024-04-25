مسؤولون أميركيون يتوجهون إلى النيجر لبحث انسحاب القوات الأميركية

تُرسل سلطات أميركا وفدًا إلى النيجر لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من الدولة التي يحكمها الجيش.

وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي أعلن في آذار إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وافقت على سحب قواتها الأسبوع وسترسل وفدا إلى نيامي خلال أيام.

ومن المقرر أن تجتمع السفيرة الأميركية لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون والضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال كين إيكمان، مع ممثلي الحكومة النيجرية في 25 نيسان "لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأميركية من النيجر"، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية كيرت كامبل النيجر "في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بالتعاون الأمني و"التضحيات المشتركة" بين القوات الأميركية والنيجرية التي ساهمت في استقرار المنطقة.

ولفت ميلر إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن" النيجرية الحاكمة، "لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم".

وأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أنه حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات القوات في النيجر التي تعد أساسية في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المسلحين في غرب إفريقيا.