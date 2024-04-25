"العربية": مصر طرحت على إسرائيل تحريك المفاوضات من جديد مقابل تجميد عملية رفح

كشفت مصادر قناة "العربيّة"، أنّ "مصر قدّمت مبادرةً لرئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الشاباك، لتجميد اقتحام رفح، وطرحت على إسرائيل تحريك المفاوضات من جديد مقابل تجميد عمليّة رفح".
وأشارت إلى أنّ "مصر نقلت لإسرائيل اقتراحًا من حركة "حماس"، بوقف التّصعيد مقابل خطّة لإنشاء دولة"، موضحةً أنّ "صيغة اتفاق الهدنة حاليًّا تنصّ على ثلاث مراحل لتبادل الأسرى، كلّ منها لمدّة 6 أسابيع".
وكان قد أعلن المتحدّث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في حديث لقناة "العربية" أمس، أنّه "تمّ أخذ القرار باجتياح رفح وملاحقة "حماس" فيها وفي غزة، ويجب تنفيذ العمليّة للقضاء على الحركة بشكل كامل".
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