"الجزيرة": إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي

أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"إطلاق ثلاثة صواريخ من ​جنوب لبنان​ باتجاه مواقع إسرائيليّة في الجليل الغربي"، مشيرةً إلى أنّ "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومستوطنات مجاورة بالجليل الأعلى، للاشتباه بتسلّل مسيّرة من لبنان".

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