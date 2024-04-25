جوني ردت الدفوع الشكلية المقدمة من مطرانية الروم الأرثوذكس على خلفية دعوى والد صوفي مشلب

أصدرت القاضية الجزائيّة المنفردة في بيروت فاطمة جوني، قرارًا قضى بردّ الدّفوع الشّكليّة المقدّمة من المدّعى عليها مطرانية الروم الأرثوذكس (مالكة مستشفى القديس جاورجيوس- الروم، وهي مال تملكه المطرانية باعتبارها صاحبة الإجازة المتعلقة بها)، وتغريمها 30 مليون ليرة لبنانيّة، وذلك على خلفيّة الدّعوى المقدَّمة من فوزي مشلب، والد الطّفلة صوفي "الّتي تعرّضت لخطأ طبّي في مستشفى الروم ألزمها الفراش منذ سنوات".

واعتبرت القاضية جوني أنّ الدّفوع المقدّمة غير محقّة، وبناءً عليه طلبت متابعة الدّعوى من النّقطة الّتي وصلت ‘ليها.

وقد حضرت عن فوزي مشلب، المحامية زهراء زيون من مكتب المحاميَّين جورج خوري وأيمن جزيني.