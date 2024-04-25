أنصار الله: على أمريكا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، قمع السلطات الأمريكية، الاحتجاجات في الجامعات، المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين.

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "ندين بشدة ما تقوم به الإدارة الأميركية من حملة قمع خبيثة داخل الجامعات الأميركية، ضد الحراك الطلابي المطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف أن "على أميركا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها في عقر دارها، وأن تعرف أن العالم لم يعد يرى فيها إلا شرا مطلقا يتهدد البشرية جمعاء".

ويشهد عدد من الجامعات الأمريكية أبرزها جامعة كولومبيا، تظاهرات احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي جاءت ردا على بدء حماس عملية "طوفان الأقصى"، ويطالب المحتجون الجامعات بإنهاء التعاون مع إسرائيل، ويسعون إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لكبح الضربات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع.

واستدعت رئيسة جامعة كولومبيا نعمات مينوش شفيق، الشرطة لدخول الحرم الجامعي لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، فيما اعتقلت شرطة مكافحة الشغب أكثر من مئة طالب نصبوا خيما في الحرم الجامعي، في إطار احتجاجهم على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي محاولة لإظهار تضامنهم مع الطلاب وتنديدا بقرار إدارة الجامعة، نظم المئات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كولومبيا، يوم الاثنين الماضي 22 أبريل الجاري، إضرابا عن العمل، فيما قررت الجامعة استئناف الدراسة عن بعد.

هدم منزلين

وفي وقت سابق، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، نيته في هدم بيتين اثنين من المقاومة الفلسطينية، الذين نفذوا عملية إطلاق النار في مفرق الشرطة البريطانية .

وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر حسابه: تم هذه الليلة (الأربعاء) تسليم بلاغات حول النية لمصادرة وهدم بيتي المخربين أيسر برغوثي وخالد خاروف، في رام الله.

وأضاف: المخربان، سوية مع مخرب آخر، نفذوا عملية إطلاق نار تخريبية خطيرة في الـ 7 من شهر يناير 2023 في مفرق الشرطة البريطانية، والتي قُتل فيها عمار منصور والدكتورة لارا طنوس رحمهما الله.

وأكد أنه تم تسليم بلاغ حول النية لهدم بيت المخرب الآخر في وقت سابق من هذا الأسبوع.