الدفاع البريطانية: البحرية الملكية أسقطت صاروخا للحوثيين استهدف سفينة تجارية

اعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة "دياموند" التابعة لسلاح البحرية الملكية أسقطت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن لاستهداف سفينة تجارية. وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في بيان، بانه "تواصل بريطانيا التمركز في طليعة الرد الدولي على الهجمات الخطيرة على سفن تجارية من قبل الحوثيين، وهي هجمات أزهقت أرواح بحارة دوليين".

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