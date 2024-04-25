يعقوبيان: التمديد للمجالس البلدية جريمة وتوجّهنا إلى المجلس النيابي لتسجيل موقف رفض هذا الامر

لفتت النائبة بولا يعقوبيان، الى أن "التمديد للمجالس البلدية جريمة وتوجّهنا اليوم إلى المجلس النيابي لتسجيل موقف ونقول إن هذا الامر مرفوض، ومن أكبر المشاكل خلال مناقشة اللامركزية هي كيفية تقسيم المناطق".

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