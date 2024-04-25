واشنطن ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث «الانسحاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أرسلت الولايات المتحدة، أمس، وفداً إلى النيجر لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلد الواقع غرب أفريقيا. وكانت النيجر قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية، لكن المجلس العسكري الحاكم أعلن في مارس الماضي إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وافقت على سحب قواتها، وسترسل وفداً إلى نيامي خلال أيام.

وأول أمس، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى اجتماع بين السفيرة الأميركية لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية «لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأميركية من النيجر».

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: إن مسؤولين آخرين في البنتاجون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية كيرت كامبل النيجر «في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك».