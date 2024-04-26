الكتل الهوائية الحارة والجافة تنحسر تدريجيا عن لبنان اعتباراً من يوم غد الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تنحسر تدريجيا الكتل الهوائية الحارة والجافة والمترافقة برياح خماسينية مغبرة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة تنشط الرياح صباحا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصىة على الساحل لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية .

السبت: غائم اجمالاَ بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل،يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية .

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار محلية اعتباراً من بعد الظهر.