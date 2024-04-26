أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية" (الريجي)، أنّ "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التّهريب والتّزوير، نفّذت فرقها عمليّات دهم جديدة في مناطق عدّة، ضبطت بنتيجتها كميّات كبيرة جدًّا من السّيجار المزوّر والمصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمعسّل المزوّر، بالإضافة إلى السّجائر الإلكترونيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "المداهمات شملت بئر العبد، برج حمود، منطقة الرحاب، تعلبايا والمصنع"، مشيرةً إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، يَنظر فيها القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": ضبطنا كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسّل المزور خلال مداهمات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.