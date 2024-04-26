"الريجي": ضبطنا كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسّل المزور خلال مداهمات مختلفة

أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية" (​الريجي​)، أنّ "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التّهريب والتّزوير، نفّذت فرقها عمليّات دهم جديدة في مناطق عدّة، ضبطت بنتيجتها كميّات كبيرة جدًّا من السّيجار المزوّر والمصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمعسّل المزوّر، بالإضافة إلى السّجائر الإلكترونيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المداهمات شملت بئر العبد، برج حمود، منطقة الرحاب، تعلبايا والمصنع"، مشيرةً إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، يَنظر فيها القضاء المختص".