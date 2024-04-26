ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، أنّ "في إطار خطّة لقمع المخالفات، أقام عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز أمنيّة متنقّلة، لضبط الدرّاجات النّاريّة المخالفة في مدينة صيدا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حواجز أمنية متنقلة في صيدا لضبط الدراجات النارية المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.