الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية بتلك المناطق

ياسر رشاد - القاهرة - الأرصاد.. تصدرت الارصاد محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات بتساقط أمطار رعدية في عدد من المدن السعودية اليوم الجمعة الموافق 17 شوال 1445هـ/ 26 أبريل 2024.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض.

ولفت المركز لاحتمالية تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة اليوم 26-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 35 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في أبها العظمى 25 والصغرى 16.

درجة الحرارة في حائل العظمى 33 والصغرى 19.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 34 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 35 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 26 والصغرى 19.