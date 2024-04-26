افادت قناة "الجديد" بأن جهاز أمن المطار تمكن من توقيف عصابة نصب واحتيال توهم المسافرين بتأمين تأشيرات سفر بينما تعطيهم تأشيرات مزورة وتسرق اموالهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: جهاز أمن المطار أوقف عصابة نصب واحتيال توهم المسافرين بتأمين تأشيرات سفر وتعطيهم تأشيرات مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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