قوى الأمن: توقيف مطلوب يروج المخدرات في مناطق عدة من الضاحية الجنوبية بالجرم المشهود

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات، عن قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من الضاحية الجنوبية"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "م. ص." (من مواليد عام 1985، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تبييض أموال وترويج عملة مزيّفة".
واشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-04-17، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلّة الغبيري. وضبط بحوزته 61,6 غرامات من مادّة الكوكايين مقسّمة ومعدّة للتّرويج، إضافةً إلى مبلغ مالي، هاتف خلوي، رخصة سوق وجواز سفر باسم شخص آخر".
وكشفت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مناطق: طريق المطار، الغبيري وأوتوستراد السّيّد هادي نصرالله"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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