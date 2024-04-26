إصابة 3 أطفال نتيجة حريق داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية

اندلع حريق كبير صباح اليوم داخل دار الأيتام في بلدة ​برج العرب​ العكّاريّة، لم تعرف أسبابه بعد، وطالت النّيران قسمًا من الغرف. وقد هرع عناصر ​الدفاع المدني​ في مركز ببنين- العبدة بآليّاتهم إلى مكان الحريق، وعملوا على إجلاء الأطفال، ومن ثمّ تطويق الحريق والسّيطرة عليه وإخماده.

ونتج عن الحريق 3 إصابات من الأطفال، عمل مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ على إسعاف أحدهم ميدانيًّا، فيما نُقلت إصابتان إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.