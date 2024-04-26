ميقاتي بحفل إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي: لصيانة هذا المَعلم المهم واستثماره

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال رعايته الحفل الّذي أُقيم في "​معرض رشيد كرامي الدولي​" في ​طرابلس​، وإزاحة السّتارة عن اللّوحة التّذكاريّة لمناسبة إعلان منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة (​اليونيسكو​)، إدراج المعرض على لائحة التراث العالمي، إلى أنّ "هذا المعلم مهمّ وسنحافظ عليه وسنقوم بصيانته، لكي يكون نقطة انطلاق لمزيد من الاستثمار في هذه المنشأة المميّزة على الأراضي اللّبنانيّة".

وتوجّه بالشّكر إلى "كلّ من ساهم في هذا الموضوع، ​وزارة الثقافة​ لمتابعتها، ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ لاهتمامها بهذا المَعلم الّذي هو تحت وصايتها، ولا بدّ لي إلّا أن أشكر مكتب تمثيل "الأونيسكو" في ​لبنان​ على ما قام به، والشّكر الأكيد لرئيسة بعثة لبنان لدى "الأونيسكو" السّفيرة سحر بعاصيري، الّتي قامت بجهد كبير منذ اليوم الأوّل لتولّيها هذا المنصب"، مشيرًا إلى أنّ "من اليوم الأوّل وأنا أتابع معها، وأتذكّر تمامًا اليوم الّذي أُدرج فيه هذا المعلم على لائحة التّراث العالمي، كم شعرت في اتصالها بي بسرورها لهذا الأمر".

وشدّد ميقاتي على أنّ "لبنان يقدّر الفن والهندسة المعماريّة، لهذا اختير لهذا العام عضوًا في اللّجنة الأساسيّة التّابعة للأونيسكو لكي تختار المعالم الأساسيّة في العالم، وهذا دليل على أنّنا لسنا طارئين على هذا الموضوع بل أساس فيه. فنحن نقدّر الفنّ والثّقافة والهندسة المعماريّة، ولهذا السّبب اختير لبنان ليكون له دور كبير في اختيار المعالم الأخرى".

وأكّد أنّه "يبقى لنا جميعًا الدّور لنقوم بما يلزم، لكي نستثمر هذه المنشأة لتكون حقيقةً اسمًا على مسمّى، تحمل اسم رئيس الحكومة الرّاحل رشيد كرامي، الّذي أعطى الكثير لهذا البلد وكان قدوة في الوطنيّة والعروبة".