"المنار": قصف إسرائيلي لأطراف الضهيرة والجبين واستهداف منزل في يارين

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت أطراف بلدات الضهيرة والجبين ويارين"، مشيرةً إلى أنّ "دبّابة "ميركافا" إسرائيليّة استهدفت بقذيفة أحد منازل بلدة يارين جنوب لبنان، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها".

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