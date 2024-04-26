أصدر وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، مذكّرةً عدّل بموجبها عطلة عيد الفصح لدى الطّوائف المسيحيّة الأرثوذكسية وعيد العمّال، بحيث تُقفل الثّانويات والمدارس والمعاهد الفنّيّة الرّسميّة والخاصّة على اختلاف أنواعها ومراحلها، بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطّوائف المسيحيّة الأرثوذكسيّة وعيد العمّال، ابتداءً من صباح الأربعاء الواقع فيه 1 أيّار 2024؛ ولغاية مساء الإثنين الواقع فيه 6 أيّار 2024".

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي عدّل مذكرة تعطيل المدارس بمناسبة عيدَي الفصح الأرثوذكسي والعمال لتصبح من 1 إلى 6 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.