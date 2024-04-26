ضابط شرطة سابق في عهد الفصل العنصري: تعرضنا لغسيل دماغ بشكل أساسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضابط شرطة سابق ساعد في قمع المعارضة خلال حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لبي بي سي إن الشباب مثله "تعرضوا لغسيل دماغ في الأساس".

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

تحدث لورينز جروينوالد إلى صحيفة أفريكا ديلي، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قبل الذكرى الـ30 لسقوط الفصل العنصري، الذي يصادف غدا السبت.

تم إضفاء الطابع الرسمي على الفصل العنصري من قبل الحزب الوطني عندما تولى السلطة في عام 1948 ، حيث قدم مجموعة متنوعة من القوانين التي جعلت السكان السود مواطنين من الدرجة الثانية.

لكن على مر السنين، كانت هناك مقاومة شرسة للنظام. مات الآلاف من المعارضين ، بينما تم سجن نشطاء سياسيين بارزين مثل نيلسون مانديلا وروبرت سوبوكوي.

وشرح جروينوالد سبب انضمامه إلى قوة الشرطة سيئة السمعة، قائلا: "كنا شبابا ومراهقين. لقد تم غسل أدمغتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بالعنصرية ، كوننا وطنيين لأمتك وشعبك. هذا ما كنا نؤمن به،"

تحدث سانديل سوانا، وهو ناشط يعمل في بلدة سويتو، عن الآراء التي كان يتبناها هو نفسه خلال تلك السنوات: "كان شعوري تجاه البيض في جنوب إفريقيا هو أنهم كانوا العقبة الرئيسية التي يجب إزالتها في طريقي إلى تحقيق الذات".

انتهى الفصل العنصري رسميا عندما صوت ملايين الأشخاص في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 27 أبريل 1994.

وبينما كان سوانا متحمسا في البداية للحرية، إلا أنه يشعر الآن بخيبة أمل. "يواجه أطفالي صعوبات رهيبة، لا يوجد شيء على الإطلاق من حيث الوظائف للخريجين ".

ستحتفل جنوب إفريقيا بمرور 30 عاما على الحرية يوم السبت 27 أبريل، حيث تتذكر البلاد اليوم في عام 1994 عندما أدلى الملايين بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية على الإطلاق في جنوب إفريقيا.

مواطنو جنوب أفريقيا

يحتفل مواطنو جنوب أفريقيا بيوم الحرية في 27 أبريل من كل عام ، بمناسبة نهاية النظام الوحشي للتمييز العنصري المعروف باسم الفصل العنصري.

بينما تسير نونكي كونين، البالغة من العمر 72 عاما في أروقة مدرسة ثابيسانغ الابتدائية في سويتو بجنوب أفريقيا، تتذكر الفرح الذي شعرت به هي والعديد من الآخرين قبل 30 عاما عندما صوتوا لأول مرة.

في هذه المدرسة في 27 أبريل 1994 ، انضم كونين إلى ملايين الجنوب أفريقيين لتحدي طوابير طويلة والإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية في جنوب إفريقيا بعد سنوات من حكم الأقلية البيضاء التي حرمت السود في جنوب إفريقيا من الحق الأساسي.

مثل العديد من الأشياء في جنوب إفريقيا ، تغيرت المدرسة وما كان قائما هناك كقاعة مدرسية قد تحول الآن إلى عدة فصول دراسية.

وقال كونين: "أتمنى بطريقة ما أن نعود إلى ذلك اليوم ، بسبب مدى حماسي والأشياء التي حدثت بعد ذلك" ، في إشارة إلى أن نيلسون مانديلا أصبح أول رئيس أسود للبلاد على الإطلاق وإدخال دستور جديد.

ومنح جميع مواطني جنوب أفريقيا حقوقا متساوية، وألغى نظام الفصل العنصري التمييزي العنصري.

المعاناة في ظل الفصل العنصري

وبالنسبة للكثيرين ممن عانوا من الفصل العنصري، لا تزال معاناة تلك السنوات محفورة في ذاكرتهم الجماعية، لا أستطيع أن أنسى كيف عانينا على أيدي البيض، في المدينة ليلا ، كان هناك سائقون بيض بشعر مثل هذا يصفون تسريحة شعر تشبه الموهوك، يعتدون بوحشية على شخص أسود إذا رأوه يمشي على الرصيف، هؤلاء الأولاد البيض كانوا قاسيين".

قالت ليلي ماخانيا البالغة من العمر 87 عاما، والتي توفي زوجها الراحل أثناء عمله في الهياكل السرية للحركة المناهضة للفصل العنصري “إذا رأوك تمشي على الرصيف، فسوف تتعرض لاعتداء شديد وتترك للموت”.

وبالنسبة لماخانيا والكثيرين الآخرين الذين تحدوا الطوابير الطويلة للتصويت قبل 30 عاما، مثل 27 نيسان/أبريل 1994 نقطة تحول من ماض وحشي إلى مستقبل مزدهر.