اتهام اثنين من شرق أفريقيا في التحقيق بمقتل مهاجرين بالمملكة المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم رجلان بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة بعد تحقيق في وفاة خمسة مهاجرين، بينهم طفل، في القنال الإنجليزي.

جنوب السودان

ولقي ثلاثة رجال وامرأة وفتاة في السابعة من عمرها حتفهم في حادث سحق على متن قارب يقل 112 شخصا الثلاثاء الماضي.

وقد تم حبس كل من تاجدين عبد العزيز جمعة، من السودان، وين بوث، من جنوب السودان.

ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة فولكستون الجزئية في وقت لاحق.

ويبلغ عمر الرجلين المتهمين 22 عاما وهما متهمان بمحاولة الوصول إلى المملكة المتحدة دون تصريح دخول ساري المفعول.

كما اتهم بوث بمساعدة الهجرة غير الشرعية.

وألقي القبض على رجل ثالث يبلغ من العمر 18 عاما من السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع وأفرج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

وواجهت السفينة مشكلة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد مغادرتها ويميرو في شمال فرنسا، وشاهدت الشرطة أشخاصا يدخلون المياه من القارب المكتظ.

كان واحدا من عدة قوارب صغيرة غادرت فرنسا في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش).

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم إنقاذ نحو 49 شخصا لكن 58 آخرين اختاروا البقاء في القارب ومواصلة طريقهم نحو المملكة المتحدة.

ألقت الشرطة في المملكة المتحدة القبض على مواطنين سودانيين ومواطن من جنوب السودان بعد وفاة خمسة مهاجرين في القناة الإنجليزية.

المملكة المتحدة

واعتقل الرجال للاشتباه في تسهيلهم الهجرة غير الشرعية ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، في حادث على متن قارب يعبر القناة.

كان القارب يحمل 112 شخصا وقت وقوع المأساة.

وقال كريج تيرنر، مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، متحدثا بعد الاعتقال: "هذا الحادث المأساوي يظهر مرة أخرى التهديد الذي تشكله هذه المعابر على الحياة ويسلط الضوء على سبب أهمية استهداف العصابات الإجرامية المتورطة في تنظيمها".

أجرى الضباط بالفعل مقابلات أولية مع الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاما.

ويجري استجواب الثلاثة من قبل ضباط في مركز للشرطة في كنت.

واجهت السفينة مشكلة في البداية في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء ، حيث شاهدت الشرطة أشخاصا يدخلون المياه من السفينة المكتظة.

كان واحدا من عدد من القوارب الصغيرة التي غادرت فرنسا في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي وسط ظروف جوية مواتية.

وعند رؤية القارب في محنة، قال المحافظ الإقليمي الفرنسي جاك بيلانت إن زورق الدورية أبيل نورماندي تم نشره على الفور لإنقاذ أولئك الذين انطلقوا على متن القارب، عندما وصلوا ، كان العديد من الأشخاص "فاقدين للوعي وفي صعوبة كبيرة".

وتم نقل ستة أشخاص على متن زورق الدورية، قبل نقلهم إلى الشاطئ لتلقي العلاج من قبل خدمات الطوارئ.

وأنقذت السلطات الفرنسية 47 شخصا آخرين من القارب، لكن 55 آخرين ظلوا على متن القارب لأنهم لا يرغبون في إنقاذهم، وكانا من بين مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين وصلوا إلى دوفر في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إنه تم بالفعل التعرف على الركاب وإجراء مقابلات معهم.

متحدثا بعد الاعتقال ، تعهد مدير التحقيقات في NCA كريج تيرنر بتحديد هوية من يقفون وراء عصابة التهريب.

أضاف تيرنر: "إن هذا الحادث المأساوي يظهر مرة أخرى التهديد الذي تشكله هذه المعابر على الحياة ويسلط الضوء على سبب أهمية استهداف العصابات الإجرامية المتورطة في تنظيمها".

سنفعل كل ما في وسعنا مع الشركاء في المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين الأدلة وتحديد المسؤولين عن هذا الحدث وتقديمهم إلى العدالة.

وجاءت المأساة بعد ساعات فقط من تمرير البرلمان البريطاني لمشروع قانون رواندا الرائد لرئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجمود السياسي.

ويهدف القانون إلى إرسال المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة لمعالجة طلبات لجوئهم في رواندا، والتي تأمل الحكومة البريطانية أن تردع مهربي البشر.

واعتبارا من 21 أبريل/نيسان من هذا العام، عبر 6,265 شخصا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة منذ بداية عام 2024 - أي ما يقرب من الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في العام الماضي ، وصل 29,437 شخصا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة.