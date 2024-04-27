"سقطت من أعلى عقار".. النيابة تحقق في وفاة فتاة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود سعيد:

تجري النيابة العامة بمدينة نصر، التحقيق في وفاة فتاة سقطت من أعلى عقار في مدينة نصر.

وصرحت النيابة، بدفن جثة الفتاة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة في مدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن سبب الوفاة هو سقوط الفتاة من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.