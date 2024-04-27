روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - هدد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، بالرد إذا صادرت الولايات المتحدة أموالا روسية مجمدة في الدول الغربية.

وقال ميدفيديف إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.

وردا على الأزمة الأوكرانية الحالية، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار أميركي تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.

وأضاف ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، أن بلاده لن تكون قادرة على الرد بالطريقة ذاتها على أي مصادرة أميركية لاحتياطياتها.

وكتب ميدفيديف، على تطبيق تلغرام، قائلا "السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل".

وأوضح "نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)".

واستطرد قائلا "نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي... ولقد ضمنا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا... يجب الرد على هذا".

وقال إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.