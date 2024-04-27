حمدان لجعجع: أنت من مدرسة إجرام "⁧‫القوات" التي بدأت إجرامها ‏بذبح الفلسطينيين على هويات اللاجئين الزرقاء

ذكر أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلّين- المرابطون"، مصطفى حمدان، أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "‏يتفلسف عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ‏من قاعة قلعة معراب مع رفقاته يللي بقيوا".

وفي تصريح، قال حمدان لجعجع: "‏انت من مدرسة إجرام ⁧‫القوات اللبنانية، ‬⁩‏بدأت ألف باء إجرامها ‏بذبح أهلنا الفلسطينيين على هويات اللاجئين الزرقاء"، مضيفًا "‏كنتم تتباهون من يحمل في جعبته أعدادًا أكبر من هويات ضحاياكم".