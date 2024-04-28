حزب الله نشر مشاهد من عملية إستهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني بالمنارة

نشر الاعلام الحربي المركزي في حزب الله مشاهد من عملية إستهداف المقاومة مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في الجيش الإسرائيلي بمستوطنة المنارة.

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