رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير منطقة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني، إلى الرياض صباح اليوم، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، ومندوب عن المراسم الملكية.