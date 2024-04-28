23500 متر.. تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية واستخداماته - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا.

وتتسم الحوسبات السحابية عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز ريادة مصر إقليميًا ودوليًا، وترسيخ مكانتها كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتباطًا بموقعها الذي يتوسط العالم.

وتعود قصة إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "p1" إلى عام 2023، حيث وجه رئيس الجمهورية بالبدء في إنشاء المركز كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

وفيما يلي تفاصيل المركز:

- مساحة المركز 23500 م2، تم استغلال 10000 م2 للإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1200 مهندس وعامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.

- يتكون مركز (P1) من:

1- مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين.

2- معدات الحوسبة السحابية.

3- قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

4- مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ.

ويهدف إنشاء المركز، للعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية.

كما يعمل على استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، والعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

ويستهدف كذلك توفير البيانات الدقيقة والموقوتة وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

ويقدم المركز خدماته طبقًا لثلاث مناطق للبيانات: (منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية - منطقة البيانات الحكومية - منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين في تقديم خدمات الجهات الحكومية).

خدمات المركز

تتنوع خدمات المركز، على النحو التالي:

- أكثر من 40 خدمة سحابية حديثة.

- تحليل الكم الهائل من البيانات.

- الذكاء الاصطناعي.

- منصة إنترنت الأشياء.

- تبادل البيانات الحكومية.

- التعاون مع الشركاء في مجال التدريب والابتكار المشترك، من خلال:

1- منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من 30 مسارًا ومادة تعليمية باعتماد أكثر من 15 تقنية مختلفة.

2- برنامج تدريبي لأكثر من 1300 ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

3- الابتكار والتطوير المشترك (أكثر من 90%) لنموذج ASR المصري "تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، وأكثر من 4 خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو، ومنصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار.

الخدمات المقدمة لبعض الجهات الحكومية

1- القطاع الصحي

- نظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزيا لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات.

- تنفيذ ملف طبي موحد للمرضى.

- تحويل الأشعة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد لتسهيل أعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية.

- استخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات.

- التقارير المميكنة.

- متلقي البلاغات المميكن (CAD).

- ميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة أسلوب السائقين والمسعفين باستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وإرسالها أوتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية.

- حصر واستدامة الأصول.

- تسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات في ذات نطاق العمل.

2- وزارة العدل

- تسهيل إجراءات التقاضي.

- تحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية إلى محاكم ذكية.

- الرؤية المستقبلية للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1).

- العدالة الذكية عبر تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي.

- المدن الذكية عبر تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين.