الصين تعتزم السماح لمواطني جورجيا السفر إليها دون تأشيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تُخطط الصين، السماح لمواطني جورجيا بالسفر إليها من دون تأشيرة والبقاء في البلاد لمدة 30 يوما متتالية اعتبارا من الـ28 من شهر مايو المقبل.



وكشفت السفارة الصينية في جورجيا، أنه تم الانتهاء من جميع التدابير القانونية لهذه الخطوة؛ حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الاثنين.



وكانت جورجيا قد أعلنت السماح للمواطنين الصينيين بدخول البلاد دون تأشيرة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

الصين تكمل بنجاح اختبار الإشعال لمحرك صاروخي جديد يعمل بالوقود السائل

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اليوم الاثنين أنه تم بنجاح اختبار إشعال محركها الصاروخي الذي يعمل بالوقود السائل بأعلى قوة دفع واصفة ذلك بأنه طفرة جديدة في تطوير الدفع الصاروخي بالوقود السائل في البلاد.

وذكرت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذا الاختبار يعد أيضا أول اختبار إشعال متواز على الإطلاق لأربعة محركات ذات قوة دفع هائلة تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين ، ويتمتع محرك الأكسجين السائل-الكيروسين من فئة 130 طنا - الذي طورته الشركة المذكورة بقوة دفع إجمالية تزيد على 500 طن ، وبالمقارنة مع المحركات التي تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين المستخدمة حاليا من فئة 120 طنا، فلا يتميز المحرك الجديد فقط بقوة دفع أكبر وأداء أفضل، ولكنه أيضا يتميز بهيكل أكثر إحكاما.

مما يعزز بشكل فعال قدرة الحمولة للصاروخ.

وأضافت أن اختبار الإشعال المتوازي يشير إلى تكامل أربعة أنظمة محركات ناضجة، حيث تعمل في انسجام تام بدلا من مجرد تجميعها معا ويوفر هذا النهج قوة دفع أكبر للصاروخ مع تقليل التعقيد الكلي للنظام ، ويثبت هذا التشغيل التجريبي الناجح قدرة تنسيق المحركات المتعددة وموثوقيتها في البيئات الحرارية العالية، مما يدل على أن المحركات قادرة تماما على مواكبة تطبيقات الطيران.

الصين تتقدم باحتجاج رسمي لليابان إزاء تحركاتها نحو جزر "دياويو داو"

تقدمت الصين باحتجاج رسمي إلى اليابان؛ على خلفية تحركاتها فيما يتعلق بجزر (دياويو داو) المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن وفقا لتقارير إعلامية فإن خمسة من أعضاء البرلمان الوطني الياباني، بمن فيهم تومومي إينادا القائمة بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، دخلوا إلى المياه القريبة من جزر (دياويو داو)؛ من أجل إجراء تحقيق.