أمطار متفرقة غدا وتكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد مع احتمال تساقط حبات البرد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية بان يسيطر منخفض جوي متوسط الفاعلية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أجواء سديمية وتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية، ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

وحذرت من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة وتكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد.

الأربعاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها عواصف رعدية تكون غزيرة أحياناً خاصة في الداخل واحتمال تساقط حبات البرد مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق، تخف حدة الامطار اعتباراً من الليل.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار خفيفةصباحاً في المناطق الشمالية.