الخصاونة: 180 فلسطينية يلدن يوميا تحت الركام

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة سيكون كارثيا بكل المعايير. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة سيكون كارثيا بكل المعايير. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الخصاونة قوله، «إن حجم الدمار نتيجة الحرب على قطاع غزة التي طالت البنى التحتية والمرافق العامة جراء العدوان الإسرائيلي تقدر بقرابة 18.7 مليار دولار. وأشار إلى وجود قرابة 180 سيدة في قطاع غزة يلدن يوميا وسط الركام، وحسب المنظمات الإنسانية والأممية أن 1.1 مليون طفل بحاجة لعلاج نفسي ومساعدة نفسية نتيجة الدمار الذي يحدث والصدمات التي يواجهها أطفال غزة.

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