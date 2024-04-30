عاجل| 3 صواريخ لأنصار الله اليمنية تضرب السفن الأمريكية بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية على سفينة تجارية في البحر الأحمر وطائرة بدون طيار واحدة على الأقل على السفن الحربية الأمريكية التي تقوم بدوريات في الممر المائي، أمس الاثنين.

وبحسب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت القيادة المركزية في منشور إن "سفينة MV Cyclades المملوكة لليونان، التي ترفع علم مالطا، تمكنت من الاستمرار في طريقها بعد استهدافها بالصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن".

وأظهرت بيانات التتبع البحري أن الناقلة السائبة كانت متجهة من صليف، اليمن نحو قناة السويس.

وتقول اللجنة المركزية أيضا إنها "اشتبكت ودمرت بنجاح" طائرة بدون طيار حوثية توجهت نحو بحر الفلبين يو إس إس ويو إس إس لابون في البحر الأحمر.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في أي من الحادثين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في كلمة أذاعها التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي :"إن الجماعة استهدفت مدمرتين أميركيتين والسفينة سيكلاديز في البحر الأحمر فضلا عن استهداف السفينة إم.إس.سي في المحيط الهندي".

وذكرت الجماعة في بيان، نقلته وكالة "رويترز" أنها "استهدفت المدمرتين الأمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة، وأنها استهدفت السفينة سيكليدز لتوجهها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في 21 أبريل".

وأوضح البيان "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 ابريل الحالي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة".

أضاف : "أنه جرى استهداف السفينة إم.إس.سي في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة".

من جهة أخرى أعلنت القيادة المركزية الأميركية،أمس الاثنين، أن قواتها اشتبكت أمس مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وأضافت أن المسيرات مثلت تهديداً لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق «إصابة مباشرة».