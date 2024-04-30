مصلحة الليطاني طالبت بالوقف الفوري لضخ المياه من آبار بمنطقة كامد اللوز بسبب إصابة المواطنين بأمراض

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتبا الى وزيري الطاقة والمياه والصحة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وفراس الابيض ومحافظ البقاع، تطالب بـ"الوقف الفوري لضخ المياه من الآبار الواقعة في منطقة كامد اللوز بسبب إصابة عدد من المواطنين (حوالي 100 اصابة) بأمراض متعلقة بتلوث المياه ونقلهم الى مستشفيات فرحات وراشيا". كما طالبت المصلحة من المعنيين "إجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين".

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