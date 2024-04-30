قرر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل "منع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من الحصول على تأشيرة ليتمكن من زيارة قطاع غزة".
وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، "رفض وزير الداخلية طلب الموافقة على تأشير المفوض العام لوكالة الأونروا، بسبب رغبته في زيارة قطاع غزة، في ظل الانتقادات الإسرائيلية ضد "الأونروا".
وفي وقت سابق من اليوم أكد لازاريني أن "إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، التي تهدد بعملية عسكرية نحوها"، مشيرا إلى أن "هناك قلقا كبيرا في غزة من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإسرائيلي أمر بعدم منح أمين عام "الأونروا" تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.