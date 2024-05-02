ارتفاع أسعار النفط والولايات المتحدة تسعى لتجديد احتياطها النفطي الاستراتيجي

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس نتيجة احتمال بدء الولايات المتحدة شراء الخام لاحتياطها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في السبعة الأسابيع الماضية بسبب الآمال في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة وشكوك بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

ووفق لـ" رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 21 سنتا أو 0.3 % بعد ثلاثة أيام من الخسائر، ليصل البرميل إلى 83.65 دولار بحلول الساعة (0026) بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 22 سنتا أو 0.3 % إلى 79.22 دولار للبرميل.

وتهدف الولايات المتحدة إلى تجديد احتياطيها النفطي الاستراتيجي (SPR) بعد عملية بيع تاريخية من مخزون الطوارئ في عام 2022، وتريد إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل .

توقعات بوصول لوقف إطلاق النار في غزة

وفي الشرق الأوسط، تزايدت التوقعات بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يكون في الأفق بعد تجدد الجهود بقيادة مصر، ولكن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من الموقف الأمريكي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى "مأساة".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

مخزونات الخام بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو، وفي هذا الوقت، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء مشيرًا إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية في تكاليف الاقتراض، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة.

وقد أشار بيان السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "التضخم قد تراجع"، وأي تأخير في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط.